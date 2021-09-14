Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesinde Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlerin tüm daireyi sardığı yangında, oğlu işe gittiği için evde tek başına olan Tülay Yıldırım bir anda alevlerin arasında kaldı. Daireden gelen dumanları gören apartman sakinleri polis ve sağlık ediplerine duruma bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dairede mahsur kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

“YANMIŞ KAPKARAYDI KADIN”

Demans hastası yaşlı kadın ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın “Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Teyze demans hastası. Aklı gidip geliyor. Onun evinde oluyor. Sigara mı içiyordu, ocaktan mı yandı bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler. Yanmış, kapkaraydı kadın” dedi.