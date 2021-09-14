Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyenin evlendirme birimine başvuran ve akraba olan Mine Kıyakoğlu ve Emre Kıyakoğlu birbirinin nikah şahidi olurken, 5 dakika arayla dünya evine girdi.

Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş ile Buse Savcu ve Emre Kıyakoğlu, evlenmek için belediyeye başvuruda bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından evlenmesine engel bir durum olmadığı tespit edilen çiftlerin nikahı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü kıyıldı.

BİRBİRLERİNE NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

5 dakika arayla dünya evine giren kuzenler Mine Kıyakoğlu ile Emre Kıyakoğlu birbirlerinin nikah şahidi oldu.

Böyle olur Jandarma nikâhı Karakol Komutanı Gökhan Kum ile nişanlısı Teğmen Işıl Kum dünya evine girdi. Çift, nikâhta gelinlik ve damatlık yerine üniformalarını giydi.

Normalleşme sonrası nikah talepleri patlama yaptı Normalleşme sonrası nikah taleplerinde adeta patlama yaşandı. Haftada ortalama 80 nikahın kıyıldığı nikah dairesinde memurlar, başvurulara yetişmeye çalışıyor.