Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk’ta meydana gelen olayda Bent Yolu üzerinde bir çiftlikte sütçülükle geçimini sağlayan Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişiler ortalığı kan gölüne çevirdi. Çiftlik sahibi 51 yaşındaki Muharrem Güler’i 11 el pompalı tüfekle ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açarak bir ineği öldürdüler, 3’nü ise yaraladı.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kan donduran cinayetle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. 6 şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı, bunların Balıkesir Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlenen cinayetin perde arkası belli oldu! Polise ihbar ettiği için öldürmüş İzmir'de husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Savaş Akova'nın, kendisini vuran kişiyi daha önce polise ihbar ettiği için öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgilide şüphelinin yanında bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti Adana’da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.