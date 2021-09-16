Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın'da 7 aylık hamile anne adayı, virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Sezeryanla doğum gerçekleştirilirken, dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

Bartın’ın Ulugeçitkadı köyünde yaşayan 1 çocuk annesi ve 2. çocuğuna 7 aylık hamile olan Meral Demiroğlu’na (37) 1 hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu. Durumu ağır olan Demiroğlu Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık bebek ise sezaryen ile sağlıklı bir şekilde alındı.



EŞİ CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hayatını kaybeden hamile kadın için Ulugeçitkadı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım sağlarken hayatını kaybeden hamile kadının eşi Birol Demiroğlu’nun güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kadının aşısız olduğu öğrenildi.

Aşısız hamilelerde ölü doğum iki kat arttı ABD’nin Mississippi eyaletinde sağlık yetkilileri Covid-19’la enfekte olan hamile kadınlar arasındaki ölü doğumların iki katına çıktığını söyledi.

Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti! Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinde de korona virüs tespit edildi.