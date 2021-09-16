Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Aydın'da otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından takip edilen ve durdurulan otomobilde 2 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Y.K. ile E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Samsun'da jandarma ekipleri bir kişiyi 456 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ile yakalayarak gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı Ankara'da uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı.