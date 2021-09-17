Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Adana'ya bir yakınlarının düğün merasimi için giden Göksel Ç. (25) idaresindeki otomobil, önünde seyreden Fahri C. (45) yönetimindeki tırı sollamak istediği esnada tırın dorsesine çarpıp orta şeritteki bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta yolcu konumundaki Fazlı Çıracı (52) ve eşi Ayşegül Ç. (45) hayatını kaybederken, sürücü ve araçtaki diğer yolcular Ceyda Ç. (20), Onur Ç. (26) ve Meltem D. (19) yaralandı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledikten sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Fazlı ve Ayşegül Çıracı’nın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı

ACI HABER ULAŞTI

Aile ve aile yakınları ile Adana'daki düğünleri için İstanbul'dan yola çıkan ailenin yakınlarının yarın dünya evine gireceği öğrenilirken, Adana'daki yakınlarına acı haber gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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