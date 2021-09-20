Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana gelen olayda iddiaya göre T.Y çocuklarının gözü önünde eşi K. K.’ye şiddet uyguladı. İşten eve gelen 27 yaşındaki T.Y. biri 3 yaşında diğeri 6 yaşındaki kızlarının gözleri önünde İran uyruklu 25 yaşındaki eşi K.K.’yı darp etmeye başladı. Evin içinde başlayan şiddet uygulaması genç kadının kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesi tüm mahalleyi sardı.

İHBARIN ÜZERİNE EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan şiddet olayına kayıtsız kalmayan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın üzerine evden kaçmaya çalışan T.Y. vatandaşlar tarafında yakalanarak polis ekiplerine teslim edilirken genç kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde; balkonda bulunan engelli küçük kızın annesinin darp edildiği anlara şahit olduğu, evin içerisinden gelen çığlık sesleri ile birlikte genç kadının kendisini sürünerek balkona atmasına rağmen kocası tarafından balkonda bulunan tabure ile kafasına vurulduğu anlar ile 6 yaşındaki kızının da o anlarda annesinin yanında olduğu görülüyor.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Öte yandan hastanede tedavisini tamamlayan genç kadının evine döndüğü, gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Türkiye’de oturma izninin bulunmadığı K.K.’ye mahalleli tarafından destek olunarak para toplanıldığı öğrenildi.

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