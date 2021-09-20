Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.

TEMASLI OLARAK KARANTİNADAYDI

Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin HES kodunu sorguladı. 10. sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki koronavirüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi. Kardeşi ile birlikte fatura ödemek için karantinayı delen lise öğrencisi, salgın ekipleri tarafından evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantinasını tamamlanmasına 2 saat kala ceza yedi Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan bir sürücü, karantinasının tamamlanmasına 2 saat kala polise takıldı. Filyasyon ekipleri 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

3 öğrenci korona oldu, tüm sınıf karantinaya alındı Bilecik'te bulunan bir okulda 3 öğrencinin koronaya yakalanması üzerine sınıfları karantinaya alındı.