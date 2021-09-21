Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yürütülen "Parada sahtecilik" olaylarına ilişkin çalışmalar sürmeye devam ediyor.

PARALARIN SAHTE OLDUĞUNU FARK ETTİ

Kent merkezinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, internet üzerinden 3 bin 250 Türk Liraya sattığı telefonun parasını ATM'den hesabına yatırmaya çalıştığı esnada sahte olduğunu fark etti. 3 bin 250 liranın tamamının sahte olması üzerine KOM Şubesine şikayette bulundu.

21 BİN 650 TL SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

KOM polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan E.S.'nin üzerinden 184 adet 50 lira, 25 adet 100 lira ve cep telefonu ile suçta kullanılan 25 adet 50 lira olmak üzere toplamda 21 bin 650 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına tutulan E.S. hakkında "Parada sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalya'da sahte para operasyonu, gözaltılar var Antalya'da polis bir kafeye operasyon düzenledi, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan 3 kişi yakalandı.

6 ilde piyasaya sahte parayı süren şebekeyi jandarma yakaladı ​Zonguldak’ta İstanbul ve Kocaeli’den temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bin 550 TL değerindeki sahte paraya da el konuldu.

Sahte paralar ile cep telefonu almak istediler: Üzerlerinden çıkan miktar şoke etti İzmir’in Bornova ilçesinde bir AVM’nin içerisinde bulunan elektronik market zincirinden sahte euro ve dolar kullanarak cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakayı ele verdi. Şüphelilerin üzerinden çıkan paraların miktarı ise şoke etti.