Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'da kendisinden bir gün boyunca haber alınamayan 14 yaşındaki Tuana Öztürk'ün 18.15'te Bursa'ya giden bir otobüse bindiği ortaya çıktı. Tuana'nın evden, arkadaşlarıyla görüşme bahanesiyle çıktığı ve bir anda ortadan kaybolduğu öğrenildi.

EVDEN ARKADAŞLARIMLA GEZMEYE DİYE ÇIKTI

Anne Müzeyyen Küçük, kızının kendisine "ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum" diyerek evden çıktığını söyledi.

Anne Küçük, kızının Osmangazi ilçesinde olduğunu, Kent Meydanı ve Zafer Plaza taraflarında gezebileceğini söyleyerek, görenlerin polis haber vermelerini istedi.

Kursa gitmek için evden çıkıp kayıplara karışan Batu'dan iyi haber Bursa’da kursa gitmek için evden çıkan Batu Sırmaoğlu’ndan (13) bir daha haber alınamamıştı. Sırmaoğlu 7 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Her yerde aranıyorlardı! Evden kaçan iki kızdan iyi haber Esenyurt’ta hazırladıkları bavul ile evden çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan’dan (12) iyi haber geldi. Taksiyle gittikleri Beşiktaş'ta bulunan kızların 'kendi başlarına yaşamak için' evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı! Bir daha haber alınamadı Gaziantep'te hastaneye gidiyorum diyerek evinden çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.