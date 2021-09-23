Türkiye Gazetesi

Şuhut ilçesinde Yasin Yeğenoğlu'ya ait tarım arazisine gece vakti giren kimliği belirsiz şahıslar, boyları yaklaşık 8 metreyi bulan 20 kavak ağacını keserek çaldı.

Olaydan habersiz sabah erken saatlerde arazisine giden Yeğenoğlu ağaçları yerinde göremeyince büyük şok yaşadı.

Ağaçların kesildiğini gören Yeğenoğlu, durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler olayla ilgili inceleme başlatarak, Yeğenoğlu’nun ifadesini aldı.

Kesilen kavakların boyları yaklaşık olarak 8 metreye ulaşıyordu.

OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ

Yaşanan garip olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan arazinin sahibi Yeğenoğlu, “Tarlamızda ağaç hırsızlığına rastladık. Konuyu emniyet mensuplarına bildirdik. Şu anda 20 tane ağacımız motorlu testere kullanılarak kimliği belirsiz şahıslar tarafından kesilip, izinsiz olarak damperli araçlarla çalınmış. Onun için biz bu durumun emniyet mensuplarınca aydınlatılmasını istiyoruz. Olayın bu hafta içerisinde yağmurlu bir havada gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi.

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