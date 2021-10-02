Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bir üzücü haber de Hakkari'den geldi. Yüksekova ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Türkan Abo isimli genç kız, geçtiğimiz ay Covid-19'a yakalanmıştı. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Türkan, bugün hayat savaşını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ESENDERE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AŞI ÇAĞRISI

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamadı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır” dedi.

Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.