Türkiye Gazetesi

Batman’da yaşayan ve öğretmen olan Fatma Acar 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte korona virüse yakalandı. Korona virüsü yenmeyi başaran anne Fatma Acar’ın kızı Betül Ayla Acar’ın durumu ise ağırlaştı. Durumu ağırlaşan Betül Ayla Acar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 BEBEĞE DAHA COVİD-19 TEŞHİSİ KOYULDU

18 gün boyunca hastanede tedavi edilen küçük bebekten kötü haber geldi. Entübe edilen Betül Ayla, sağlık çalışanlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan cansız bedeni alınan küçük kız Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde küçük Betül gibi Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün suyuyla hazırlanan özel sprey, korona virüsün yayılımını engellediği araştırmalar sonucundan tespit edildi.

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