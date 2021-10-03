Türkiye Gazetesi

Ereğli ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde oturan 12 yaşındaki M.D, koyunlarını otlatmaya gitti. Bir süre sonra koyunlardan biri havuza düştü. Bunu fark eden küçük çoban, koyununu kurtarmak için suya atladı. Ancak boğulmaya başladı. M.D'nin çırpındığını gören babası F.D. ile ablası da havuza girdi ancak kurtaramadı. Sudan çıkan baba kız durumu yetkililere bildirdi. Olayyerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri havuzdan M.D'nin cesedini çıkardı. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne sinir krizi geçirdi Antalya’da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Suda boğulmaya ilk yardımı nasıl yapılır? Hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayanmasıyla serinlemek için denize ve göle girenlerden ardı ardına boğulma haberleri geliyor. Dr. Merda Erdemiz bu gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardımı anlattı.