Türkiye Gazetesi

Kış aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte bazı kentlerde dolu ve kar yağışları etkili olmaya başladı. Ardahan'da sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirirken kent adeta beyaza büründü.

Ekim ayının başında nadir görülen tablo, yaklaşık 20 dakika süren dolunun ardından meydana geldi. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. "Şehrin beyaza bürünmesiyle kar yağdı zannettik" diyen bir vatandaş, "Kent merkezi kısa süre içerisinde beyaza büründü. Kar yağdı zannettik ama dolu yağışıydı" dedi.

Kar haberleri peş peşe geliyor! Yüksek kesimler beyaza büründü Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte yurt genelindeki birçok ilden kar haberleri gelmeye başladı. Uludağ ve Erciyes'e mevsimin ilk karı yağarken; Bolu, Doğu Karadeniz, Kars, Bayburt ve Artvin'in yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise aniden bastıran yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz beyaza büründü Doğu Karadeniz’de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Karadeniz’in yüksek kesimleri beyaza büründü.