Türkiye Gazetesi

Muş’ta trafik kazası sonucu yaralanan eşek ve yavrusu, Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Arka ayaklarından yararlanan anne ve yavru eşek tedavi altına alındı.

MELEZ HAYVAN BARDO OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Anne eşek tedavi edilirken, sağlıklı olan 8 aylık yavrusunun da bakımları yapıldı. Ancak bakımı yapılan yavrunun ne sıpaya (eşek yavrusu) ne de katıra benzediğine dikkat çekildi. Türüne yönelik yapılan araştırma sonucu bu yavrunun erkek at (aygır) ile dişi eşeğin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez hayvan bardo olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE’DE NADİR BİLİNİYOR

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ‘bardo’ isimli hibrit (melez) hayvanın Türkiye’de nadir bilindiğini ve bu yüzden de bilgi yarışmalarında soru olarak sıkça sorulduğunu söyledi. Merkez olarak Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanlarıyla ilgili bütün sorunlarla ilgilendiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, yaban hayvanlarının yanı sıra bazen sahipsiz ve evcil yaralı hayvanların da tedavisini yaptıklarını söyledi. Merkez Müdürü Aslan, “Muş’ta trafik kazası sonucu yaralanan eşek ve yavrusu bize getirildi. Gidecek yerleri ve bakım yerleri olmadığı için bu hayvanları kabul ettik. Anne eşek yaralıyken, yavrusunda gayet sağlıklı olarak geldi. Annesinin tedavisini yaptık, 8 aylık yavrunun ise bakımını yapıyoruz” dedi.

“EŞEK GÖRÜNÜMLÜ AT”

Bardo türünün halk arasında fazla bilinmediğine dikkat çeken Aslan, “Sahipsiz hayvanlar kendiliğinden birleşip üremesini devam ettirmektedir. Yalnız bazen daha güçlü bir birey elde etmek için melezleştiriliyor. Eğer annesi at, babası eşekse doğan melez hayvana ‘katır’ diyoruz. Katır, halkımızın iyi bildiği ve sık rastladığı hayvanlardan bir tanesidir. Katırlar genellikle de üreme yeteneğine sahip değildir. Yalnız babası at, annesi ise eşek olan hibrit hayvana ‘bardo’ diyoruz. Halk arasında ‘bardo’ ismi çok fazlaca bilinmez. Eşek görünümlü at ismi de verilebilir” diye konuştu.

“YETİŞTİRİP DOĞAYA SALICAĞIZ”

Türkiye’de ‘bardo’ türünün nadir bilindiğini ancak bazı ülkelerin bu melezin genetik yönlerinden faydalanmak için yetiştirdiğini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize gelen hayvanın sıpaya benzemediği ve katır da olmadığını fark ettik. Araştırmalarımızda bunun bardo olduğunu tespit ettik. Sahipsiz eşek doğada bir aygırla çiftleşmiş. Bu çiftleşmenin sonucunda bardo diye çok güzel melez bir yavru ortaya çıkmış. Biz bunu yetiştirip sahiplendirip, doğaya salacağız. Ülkemizde hem ismi bilinmez, hem de nadir olarak görülür. Ancak bazı ülkeler bu melezin genetik yönlerinden yararlanmak için yetiştirir.”

At görünümlü eşek Bardo

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