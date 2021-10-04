Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti'nde su üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu anında yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 56 yaşındaki Zahide Deniz’e ait olduğu tespit edildi. Deniz’in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Su kuyusundaki kadın cesedinin ardından kıskançlık cinayeti çıktı Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranırken, su kuyusunda elleri arkadan bağlı üzerine taş atılmış şekilde cesedi bulunan kadının, kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
Kayseri'de yol kenarında 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.
Atatürk Baraj Göleti'nden kadın cesedi çıktı
Adıyaman’ın Samsat ilçesi yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu.
Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti'nde su üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu anında yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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