Türkiye Gazetesi

Efeler Mahallesi 1479 sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın son katında saat 20.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yılmaz T.'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

APARTMAN SAKİNLERİ PANİKLEDİ

Bir anda apartmanı saran koku ve evden yükselen alevler apartman sakinlerini panikletti. Panikle kendilerini dışarıya atan apartman sakinleri ile olayı haber alır almaz evlerine geri dönen ev sahibi aile itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırdavatçı dükkanında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangında piknik tüpü patladı Ümraniye'de meydana gelen olayda 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında piknik tüpü patladı. Olayda yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.