Türkiye Gazetesi

Zonguldak'da ikamet eden 40 yaşındaki Necmiye Çavdar, Yayla Mahallesi'ndeki bir doktor M.G'nin evine gündeliğe gitti. Kadından uzun süre haber alamayan yakınları, doktorun numarasına ulaştı ve durumdan haberdar etti. İddiaya göre eve giden M.G, Çavdar'ı hareketsiz hâlde buldu, nabzını kontrol ettiğinde atmadığını anladı. Olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, kadını morga kaldırdı. Çavdar'ın ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

Ölüm gönüllü temizlik yaptığı caminin avlusunda yakaladı Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir camide gönüllü temizlik yapan adam, caminin bahçe kısmında ölü bulundu. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Direksiyon başında şüpheli ölüm Antalya'da park hâlindeki bir araçta ceset bulundu. Sürücünün neden öldüğünü güvenlik güçleri araştırıyor.

18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme 18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümünün ardından evinde ölü bulunduğu erkek arkadaşı tutuklandı.