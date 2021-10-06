Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerine seyrettiği sırada uçakta bulunan 66 yaşındaki kadın yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ağırlaşması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ
Rotasını İstanbul Havalimanı'na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri, hemen hastaya müdahalede bulundu.
Uçakta doğum yaptıran Türk cerrah ABD basınında İstanbul'dan şikago'ya giden THY uçağında, doğum sancıları tutan kadının imdadına yolcular arasındaki Türk doktor yetişti. Faslı kadının sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına almasını sağlayan Türk doktor ABD başta olmak üzere dünya basının da manşetlerinde yer aldı.
Hamile olduğundan habersiz yolcu uçakta doğum yaptı ABD’de Honolulu’ya gitmek üzere uçağa binen Lavinia Mounga, uçakta sancılanmaya başlayınca doğumu havada gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı
Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan dünyanın en büyük uçağı (Airbus A380) yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerine seyrettiği sırada uçakta bulunan 66 yaşındaki kadın yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ağırlaşması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.
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