Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüs, dönüş alıp ters yöne girdi. Kendi şeridinde yolculuk yapan otomobil sürücüsü ise minibüsü fark edemeyince feci kaza gerçekleşti. İki aracın sert biçimde çarpışması üzerine, otomobil sürücüsü olay yerinde öldü. minibüsteki şoför ve işçiler ise yaralandı.

Kaza sonrası işçilerin eşyaları yollara saçıldı.



TERS YÖNDEN YOKUŞ AŞAĞI İNMEYE ÇALIŞTI

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. İddiaya göre tarım işçilerini taşıyan Ahmet A.’nın kullandığı minibüsün, Akçakale çevreyolundan Evren Sanayi Sitesi istikametine giderken yakıtı bitti. Ters yolda dönüş yapan sürücü, yokuş aşağı inmek istedi.

Otomobil sürücüsü Mustafa Acı, olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ters yoldan dönüş yapan minibüsü son anda fark eden Mustafa Acı’nın kullandığı otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Acı olay yerinde hayatını kaybederken minibüste bulunan 17 tarım isçisi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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