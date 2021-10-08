Türkiye Gazetesi

Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan 14. katlı binada meydana gelen olayda, Kazım Orçun E. (22) binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü.

KAZIM ORÇUN HAYATINI KAYBETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BİNA SAKİNLERİ OLAYI MERAKLA İZLEDİ

Bina sakinleri ise meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi. Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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