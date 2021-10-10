Türkiye Gazetesi

Erzurum’da dışarıda oyun oynayan ilkokul öğrencileri, gökyüzündeki drone görünce ne yapacaklarını şaşırdılar.

KORKARAK KAÇMAYA BAŞLADILAR

Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Duatepe Mahallesi'nde dışarıda oynayan ilkokul öğrencileri, gökyüzündeki drone’u görünce korkarak kaçmaya başladılar.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir süre drone’dan koşarak kaçan çocuklar, alışınca bu kez de onu kovalamaya başladılar. Yere inen drone’a dokunan çocukların şaşkınlığı ve mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Çocukların şaşkınlıkları

Aliağa’da drone destekli trafik denetimi: 25 sürücüye ceza İzmir’in Aliağa ilçesinde, drone destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor. Drone destekli tarım, iş gücünden, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlıyor.

Yayladaki çobanın drone şaşkınlığı: Önce kovaladı, sonra selamladı Antalya'da gördüğü drone karşısında şaşkına dönen çoban, önce taş attı sonra şapkasıyla selamladı.