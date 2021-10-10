Türkiye Gazetesi

Ankara'da trafik magandalara bu defa sokaka ortasında sahne aldı. Yol verme konusunda anlaşmazlık yaşayan bir grup şahıs, birbirlerine hakaretler ederek kavgaya tutuştu. Söz konusu kavgada sopalar havada uçuştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde meydana geldi. İddialara göre; cadde üzerindeki bir binanın dış cephesini onaran işçiler, malzemelerini yüklemek için kamyonet getirdi. O esnada kapanan yoldan geçemeyen başka bir aracın sürücüsü ise işçilerle tartışamaya başladı. Araç içerisindeki diğer kişilerin de olaya karışmasıyla kısa sürede alevlenen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Birbirlerine sopalarla acımasızca vuran iki grubun kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"YOL VERME MESELESİNDEN KAVGA ÇIKTI"

Kavgaya tanık olan çevre sakinlerinden İlker Doğan, kavganın bir anda alevlendiğini belirterek, “Arkadaşlar binanın dış cephesini yapıyordu. Cepheyi yaparken buraya kamyonet getirdiler, iskeleyi yükleyeceklerdi ve mecburen yolun ortasında duracaklardı. O sırada buraya bir araç geldi ve yol verme meselesi yüzünde tartışma çıktı. Ondan sonra da kavgaydı, dövüştü ortalık karıştı. Ardında da tartışmalar devam etti. Sopalarla kavga oldu, birbirlerine girdiler. Keşke olmasıydı. Sonrasında polis ve sağlık ekipleri de geldi. Müdahale ettiler. İki grupta da 3 - 4 kişi vardı” şeklinde konuştu.

Trafikte 'yol verme' kavgası yüzünden canından oldu Şanlıurfa'da meydana gelen olayda iki sürücünün yol verme kavgası birinin ölümü ile son buldu.

1 ay önceki yol verme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 1 ay önce yol verme sebebiyle kavga ettiği vatandaşın kullandığı işçi servisinin önünü kesip kurşun yağmuruna tuttu. İşçi servisindeki 4 kişi yaralandı.