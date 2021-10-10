Türkiye Gazetesi

Bir kadın cinayeti daha, baharında bir yaşamı soldurdu. İzmir'de genç bir kız, sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından bıçaklanıp katledildi. Söz konusu şahıs cinayetin ardından kendi yaşamına da son vererek intihar etti.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 220 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. Burada Sena Altan ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı. Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de yerde hareketsiz yattığı görülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu. İlkay Ayeş'in cansız bedeni de olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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