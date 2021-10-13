Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 25 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin, Şanlıurfa'da ise 1 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazalarının ardından bir korkutucu haber de Nevşehir'den geldi. Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden bir otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen çekiciye çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 25 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

GEZİYE GİDİYORLARDI

Otobüsteki yolcuların, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki 5 öğrencinin öldüğü kazada sürücüye şok suçlama Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan kazada beş çocuk öldü. Tutuklanan sürücü Adallettin T'nin kaza anında hızlı gittiği ve aracının kapısını iple bağladığı iddia edildi. Ayrıca öğrencilerin yakınlarının kendisini "Bir gün bu çocukları öldüreceksin" diye uyardığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'daki servis kazasıyla ilgili yeni gelişme: Şoför Tutuklandı! Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği 5 öğrencinin de yaralandığı servis kazasıyla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Afyonkarahisar'da yaşanan öğrenci servisi kazasının ardından bir kaza da Şanlıurfa'da meydana geldi. Liseli bir kız ölürken 5 kişi de yaralandı.