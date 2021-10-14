Şanlıurfa'daki feci kazada 1 kişi canından oldu. Müslüm Şahin (58) idaresindeki 06 BFP 346 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresi Uğurlu Mahallesi'nde Ali Ş'nin yönetimindeki 01 VBH 54 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Müslüm Şahin ile otomobilde bulunan Mahmut Dirilmiş (81) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dirilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5 öğrencinin öldüğü kazada araç sahibi de tutuklandı Afyonkarahisar'da pazartesi sabahı 5 öğrencinin ölümü, 4 öğrencinin yaralanmasıyla son bulan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şoförün ardından araç sahibi de cezaevine konuldu.
Erkek arkadaşını ezdi! Kaza süsü vererek kurtulmaya çalıştı Denizli’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ezen ve kazanın yanlışlıkla gerçekleştirdiğini belirten kadının yalanı ortaya çıktı. Güvenli kameralarına yansıyan kazada, kadının erkek arkadaşını birkaç metre sürükledikten sonra tekrar dönüş yaparak üzerinden geçtiği görüntülendi.