Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir aracın önünde çakar olduğunu fark etti.

Polis ekipleri aracı durdurarak inceledi. Yapılan incelemede kanuna aykırı olan çakar lamba olduğu tespit edildi.

1339 TL CEZA

Sürücü Mehmet Ü.'ye çakar lamba kullandığı için bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca çakar lamba söktürüldü.

Trafikte çakar, makas ve drift denetimi! 54 bin araca ceza kesildi İçişleri Bakanlığı, geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 araca usulsüz çakar kullanımı, makas ve drift işlemleri yapılırken bu yılın ilk 8 ayında yüzde 11,3 artışla 54 bin 629’a yükseldiğini açıkladı.

İstanbul'da 'çakar' denetimi Usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik İstanbul'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.