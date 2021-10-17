Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan restoranda 5 yıl önce çöp şiş yeme yarışması başlatılmıştı. İşletme sahipleri olan Mehmet ve Yusuf Kaya kardeşler, belirlenen şartlar doğrultusunda dereceye girenlere ödül veriyor.

ANKARA’DAN KATILDI

Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla birçok farklı illerden yarışmacıları ağırlayan restoran sahipleri, pandemi nedeniyle bir süre yarışmaya ara verdi. İzlediği canlı yayınlarla belirlenen çöp şişin üzerine çıkabileceğini düşünen Şahika Özen, Ankara’dan Denizli’ye gelerek yarışmaya başvurdu. Evde birkaç deneme yaparak yarışmaya hazırlanan Özen, restoranda özel olarak hazırlanan yerde izleyicilerin karşısına çıktı.

247 ADET ÇÖP ŞİŞ YİYEREK REKOR KIRDI

Önüne koyulan çöp şişleri yemeye başlayan Özen, 37 dakika içerisinde 247 adet çöp şiş tüketerek yeni rekora imza attı. 2019 yılında 230 olan çöp şiş rekorunu geride bırakan ve birçok kişinin hayretler içerisinde izlediği yarışmada rekoru kıran Özen, işletme sahipleri tarafından belirlenen 13 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

“EĞLENME AMACIYLA YARIŞMAYA KATILDIM”

Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ve ardından rekoru kırdığını belirten Şahika Özen, “Uzun süredir sosyal medya hesapları üzerinden izliyordum. İlgimi çekti. 2 kere evde deneme yaptım. Başarıp, başaramayacağımı test ettim. Eğlenmen amacıyla yarışmaya katılmaya geldik ve kazandım, çok mutluyum. Evdeki yarışmalarda deneme amaçlı, ne varsa onları yedim. İlk defa böyle bir deneme yaptım. Yiyebileceğimi hissettiğim an yarışmaya katıldım. Buraya da geldim, başardım, mutluyum. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Aklımda 240 adet yemek vardı. Onu tamamlayarak, yarışmayı da bitirdim” dedi.

“İLK KEZ BU KADAR YÜKSEK BİR REKOR KIRILDI”

Daha önceden de yarışmada ödüller verildiğini ve ilk defa bu kadar çöp şiş yendiğini belirten işletme ortağı Yusuf Kaya, “ Yaklaşık 5 yıldır bu yarışmaları düzenliyoruz. 5 yıl boyunca hanımefendi gibi birçok yarışmacı geldi. İlk kez bu kadar yüksek bir rekor kırıldı, daha öncede kırıldı ama 240 adet değildi. İlk kez bu rekor kırıldı. Bunun karşılığında da 13 bin TL ödül kazandı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok çiğneyenlerde erken pes etme durumu oluyor. Daha az çiğneyenlerde rekoru kırmak daha kolay. Öylede oldu zaten. “ açıklamasında bulundu.

“EN ÇOK İSTANBUL’DAN GELİYORLAR”

Yarışmada herhangi bir sürenin olmadığını belirten Kaya, “Yarışmanın herhangi bir süresi yok. Bir süre belirlemedik, bu şekilde devam edecek. Yarışmaya gelmek isteyen çok oluyor. Müşterilerimizin 3’te 2’sini kapsayacak şekilde olaylar oluyor. Bu şekilde alımlar yapıyoruz. Sık sorulan bir soruyu cevaplamak gerekirse, çat kapı müşteri almıyoruz. Daha çok şehir dışından geliyor. En çok gelenler İstanbul’dan geliyor. Sosyal medyada en büyük kitlemiz İstanbul’dan onun dışında Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara ve İzmir gibi illerden gelen sürücüler geliyor” ifadelerini kullandı.

43 kiloluk kadından çöp şiş yeme rekoru Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren çöğ şişçi, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı. 43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen yarışmada, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.

40 kiloluk Ceren 23 dakikada 255 çöp şiş yedi, yarışmayı kazandı Antalya'da üniversiteli Ceren Yılmaz, bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş yiyerek yarışmayı kazandı.

Çeyrek altın için 151 çöp şiş yedi! Denizli’de gittiği restoranda çeyrek altın ödülü için yarım saatte 151 adet çöp et şiş yiyen Elif İşeri, rekor denemesinin ardından 3 gün boyunca yemek yiyemediğini ifade ederek, oğlu ile girdiği inatlaşmanın ardından 151 çöp şişe denk gelen yaklaşık 1,5 kilogram et yediğini söyledi.