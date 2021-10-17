Türkiye Gazetesi

Hız tuttukusu bir canı daha bu hayyattan kopardı. Karaman'da genç bir öğretmen motor kullandığı esnada aşırı hız yapınca aracın kontrolünü kaybetti. Öndeki araca sert biçimde çarpan öğretmen, bariyerlere çarpıp öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametine gelmekte olan Ahmet Raşit Duman (36) yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı hız motosikleti, önünde aynı istikamette seyretmekte olan M.D. idaresinde 70 ABC 572 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hız motoru 200 metre ileriye fırlarken, sürücüsü Ahmet Raşit Duman olay yerinde feci şekilde can verdi.

Talihsiz öğretmenden geriye motorunun enkazı kaldı.



TALİHSİZ ÖĞRETMEN EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Duman’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.D. ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ahmet Raşit Duman’ın hız motoru tutkunu olduğu ve Karaman’da Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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