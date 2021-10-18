Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Said E. idaresindeki otomobil, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Semih A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçta bulunan yolcular Adem Ö., Çağatay Ş., Adem A. ve Ufuk Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
Emniyet müdürü ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti Eskişehir-Ankara karayolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu, otomobilde bulunan eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.
Pendik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Pendik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Said E. idaresindeki otomobil, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Semih A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.
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