Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta, Haramidere’nin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinin kesiştiği bölümde bulunan derede kirlilik ve suyun renginde değişim gözlemlendi. Zaman zaman değişik renklere bürünen derenin kenarında bulunan bir kanaldan kahverengi renkte su aktığı ve derenin bazı bölümlerini kapladığı görüldü. Çevreye kötü koku yayan dereyle yetkililerin ilgilenmediğini ve suyun bir senedir temizlenmediğini söyleyen mahalle sakinleri çözüm istedi.

Dereye komşu bir dükkânda esnaflık yapan Ömer Özbek, suya akla gelebilecek bütün çöplerin ve pisliklerin atıldığını söyledi. Özbek, derenin içerisine lağım suyu aktığını da dile getirerek, “Bazen suyun rengi değişiyor, yeşil mavi oluyor. Bazen su köpürüyor. Sorumsuzca, sahipsizce kalan bir dere gibi görüyorum” dedi.

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMI: SU ALTI KİRLİLİĞİ

Üsküdar Çengelköy’den İstanbul Boğazı’na uzanan Bekâr Deresi’nden gelen kötü kokulara henüz bir çare bulunamadı. Başta çevre esnafı olmak üzere vatandaşlar da uzun süredir ağır koku yaymaya devam eden Bekâr Deresi için İBB’nin çözüm üretmesini istedi. Kötü kokudan muzdarip olan esnaf, müşteri kaybetmemek için vantilatör yardımı ile kötü kokuyu def etmeye çalışıyor. Hafta sonunda Çengelköy’e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti.

Bekâr Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü alanda su yüzeyinin renginde değişim olduğu ve suyun koyulaştığı gözlendi. Su yüzeyindeki kirliliğin yanı sıra suyun altının da oldukça kirli olduğu görülüyor. Suyun altında pet şişe, kutu, poşet, plastik gibi çeşitli atıkların yer aldığı ve kirlilik sebebiyle bazı yerlerde tabakalar oluştuğu dikkat çekiyor. Suyun altında biriken kirlilik su altı kameralarınca kaydedildi.

Bekar Deresi’nin altındaki kirlilik su altı kamerasına yansıdı.

Hava kirliliği haritasında sadece iki il temiz çıktı Temiz hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından hazırlanan çalışmada ölçüm yapılan 72 ilin 45’inde hava kirliliğinin ulusal sınır değerlerini aştığı belirlendi.​​​​​​​ Rapora göre sadece iki şehirde PM10 değerleri, kılavuz değerlerinin altında ölçüldü.

istanbul barajlarında durum kötüye gidiyor: Yağmura rağmen düştü Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte artan yağış miktarı İstanbul barajlarına nefes olmaya yetmedi. Öyle ki; barjlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,42 düştü.