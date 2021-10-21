Türkiye Gazetesi

Düzce, 32 yaşındaki genç adamın cinayetiyle sarsıldı. Ailesinin 2 gün boyunca ulaşamadığı Uğur, merak edip evine gelen babası tarafından kanlar içinde bulundu. Sırtında birçok bıçakr darbesi olan talihsiz gencin öldüğü anlaşıldı.

BANYODA KANLAR İÇİNDE BULDU

Düzce'de ailesinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki Uğur Ay isimli şahıstan 2 gündür haber alamayan baba Yılmaz Ay, Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Özkurt Apartmanında yaşayan oğlunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca baba Ay, kapıyı kırarak içeri girdiğinde oğlu Uğur Ay'ı banyoda kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber veren Baba Ay'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Uğur Ay'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirlediler.

Ay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından detaylı otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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