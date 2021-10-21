Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesinde 4 yaşındaki oğlu ile beraber çöplerden karton toplayan Afgan uyruklu kadın, çöp kutusunda bir çanta buldu.

Çantanın içerisini açan kadın, yüklü miktarda altın ve bilezikle karşılaşınca durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri altınları teslim alırken, çöp kutusu civarındaki insanları dinleyerek çevrede araştırma yaptı.

ALTINLAR SAHTE ÇIKTI

Çantayı kimin çöpe attığını belirleyen polis ekipleri, altınların sahibini bulunca gerçek ortaya çıktı. Çantanın sahibi, altınların imitasyon olduğunu, bu sebeple çöpe attığını söyledi. Yapılan incelemede ise altınların sahte olduğu kesinleşti. Ancak Afgan uyruklu karton toplayan kadının bu hareketi insanlık ölmemiş dedirtti.

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