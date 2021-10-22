Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
15 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 15 düzensiz göçmen kurtarıldı..
Bakan Soylu uyardı: Günde 2 bin göçmen geliyor... Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok ciddi bir göçmen tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek 2 bini aşkın göçmenin her gün İran'dan ülkeye geçtiğini açıkladı.
Yunan Sahil Güvenliği 67 göçmeni Türk karasularına itti Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.