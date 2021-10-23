Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere geldi. Yakalanan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

16 GÖÇMEN KURTARILDI

Sabahın erken saatlerinde Bodrum açıklarında bir göçmen botunun daha olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

2 olayda karaya çıkartılan toplam 40 göçmen, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

15 düzensiz göçmen lastik bot içinde kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 67 göçmeni Türk karasularına itti Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.