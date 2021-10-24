Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yaylımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

YOLCU OTOBÜSÜ DENETLENDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan bir denetimde İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsüne yapıldı. Kırıkkale trafik noktasında jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüse Kovid-19 tedbirleri kapsamında GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi.

HES KODU KARDEŞİNİN ÇIKTI

Otobüste yolculardan 38 yaşındaki Faruk Taşdemir'in GBT sorgusunda Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüslü yolcu Taşdemir'in kullandığı "HES kodu" kardeşinin olduğu belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Taşdemir'e ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

“KARDEŞİMLE BİRLİKTE İYİ NİYETLE YAPTIK”

Bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan Taşdemir, "Yemin ederim sadece kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere yapmıyorum, üç kağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. Yapılan işlemlerin ardından Taşdemir, karantina oteline yerleştirildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi ise hayatını kaybetti.