Türkiye Gazetesi

Sarıyer’deki bir sokağı basan akrep ve fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” diye konuştu.

“KENDİ BAŞIMIZA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORMUŞ”

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.

"FARE ÖLÜLERİ MEYDANA ÇIKIYOR"

İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, “Hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm" diye konuştu.

Sokaklarında fare ölüleri de olduğunu belirten Güzel, "Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık” dedi.

Akrep ve yılanlar eve dadanınca vatandaşların uykuları kaçtı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşlar, sık sık yılan ve akrep girmesi nedeniyle evlerine girmekten korktuklarını ifade ettiler. Şikayet sonrası gelen belediye ekipleri ise evlerin çevresinde temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Şanlıurfalı girişimci kara akrep tesisi kurdu Şanlıurfa’da vatandaşların evlerinde bulduğu zehirli kara akrepleri toplayarak tesis kuran Ali Yılmaz, litresi 10 milyon dolar olan dünyanın en pahalı akrep sıvısının ham maddesi olan zehri üretiyor.

Akrepler çoğaldı köylüler paniğe kapıldı Diyabakır'ın Çınar ilçesinde son zamanlarda artan akrep sayısı vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu.