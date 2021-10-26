Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na giden tankları, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıntaş’ın cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya götürüldü. Mehmet Şükrü Kıntaş’ın naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kıntaş, beş çocuk babasıydı.

4 YILDA 100 KONFERANS VERDİ

İhlas Haber Ajansına geçtiğimiz aylarda konuşan Mehmet Şükrü Kıntaş “Toplam 9 tankı durdurduk. Öyle bir imanla yürüyorduk ki, sanki tank değil de karşımızda bir teneke parçası vardı. Dört yılda 100 küsur yerde konferans verdim. Bunları unutmamak ve unutturmamak için yaptım. Çünkü unutursak bir daha yaşarız” demişti.

15 Temmuz gazisi cinayete kurban gitti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan cinayete kurban gitti.