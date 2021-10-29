Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yurt dışına çıkacak olan yabancı uyruklulara 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri iddiasıyla 3’ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Sağlık Bakanlığı 'suçtan zarar gören', Hatice Korkmaz ile Hakan Kaya 'mağdur', 15 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Şüphelilerden Mohamad Baderuldın Tawoz’un kendisini doktor olarak tanıttığı, ve beyaz önlük giyip test kitleriyle seyahat edecek kişilerden numuneler aldığı ortaya çıktı.

Ayrıca zanlının, negatif PCR test sonucunu gösteren orijinal raporlarla aynı niteliğe sahip sahte raporları, irtibatlı oldukları çete üyeleriyle yurt dışına çıkacak yolculara ulaştırdığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 şüphelinin 50 yıla kadar hapsi talep edildi.

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı: Kanuna aykırı değil Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Covid-19'la mücadele kapsamında kurum ve işverenlerin istediği aşı ve PCR test sonucu bilgisinin işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Sahte PCR testiyle milyonluk vurgun İstanbul'da PCR testi düzenleyen çetenin adreslerine operasyon yapıldı. Polis, onlarca Covid-19 test kiti, sürüntü çubuğu ve negatif test sonucu olan sahte belgeler ele geçirdi.

PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı Aşı olmayan vatandaşlara birçok alanda PCR testi zorunluluğu getirilmesi, aşılama çalışmalarına hız kazandırdı.