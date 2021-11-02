Türkiye Gazetesi

Son günlerde Pitbull saldırıları artış gösterdi. Uzmanlar ise hayvanların geninde ‘saldırganlık olmadığı, asıl problemin sahibinde olduğu’ görüşünde. Üstelik kanunlara göre ‘Pitbull tarzı köpekleri ülkeye sokmak, satmak yasak’ ancak buna rağmen sokaklarda tedbir alınmadan gezdirilebiliyor.

Samsun’da en son Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayan 35 yaşındaki Arif Sehri’nin burnundan parçalar koptu ve estetik ameliyat olmak mecburiyetinde kaldı. Antalya’da da yine Pittull, saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun yanağı ile kulağını kopardı.

"PİTBULL SALDIRIYORSA SAHİBİ SUÇLUDUR"

Pitbullarla ilgili açıklamalarda bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Duygu Dalğın "Bilimsel olarak Pitbull’lar saldırgan ırk değil. Pitbull’lar sevecen, sadık hatta çocuklarla da çok iyi geçinen hayvanlardır, Pitbull saldırıyorsa sahibi suçludur" dedi.

Pitbull’ları düzgün psikolojik değerleri oturmuş bir insan aldığında çok iyi bir aile köpeği oluklarınıbelirten Dalğın, "Fakat toplumda bir güç kazanmak ve korkulmak için alındığında, saldırgan yetiştirildiği zaman aynı insan gibi nasıl yetiştirilse o da öyle oluyor. Dolayısıyla Pitbull’ların yasaklanmasının bilimsel bir temeli yok” diye konuştu.

Uzun zamandır Pitbull bakan Murat Kurt ise “Bu saldırılar tamamen bakan kişinin nasıl yön verdiği ile alakalıdır. Eğer sen bunu vahşi, agresif veya asosyal yetiştiriyorsan bu köpeğin bunları yapması normaldir. O yüzden insan nasıl yetiştiriyorsa köpek de ona göre şekil alıyor” dedi.

Yine pitbull dehşeti! Babayla 11 aylık oğlunu parçaladı Sahibinden kaçan Pitbull, markete daldı. Önce bebeğe, sonra da babasına saldırdı. Babanın kolu parçalandı, oğlunun kulağı... Köpek ise hâlen sokaklarda.

Antalya'da pitbull dehşeti: Sahibinin gözü önünde köpeği öldürdü Antalya'da Berrak İpek Tatbul’a ait olan “Kuzu” isimli köpek, köpek ağızlığı bulunmayan sahipli bir pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanarak öldü. Genç kızın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pitbull dehşeti: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı Kartal’da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı. Neye uğradığını şaşıran küçük çocuk yere yığılırken çevredekiler de köpeği durdurmaya çalıştı. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu köpek saldırısından kurtarılan çocuğa 30’a yakın dikiş atıldı. Pitbull cinsi köpeğin 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.