Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşadığı evden kaçan 20 yaşındaki kızını bulmak için İstanbul’a gelen anne Zehra Köse aylardır kızlarından haber alınamıyor. Kızının izini süren acılı aile kızı Buse Dirim’i en son Esenyurt’ta görüldüğü iddiası üzerine Esenyurt’a geldi. Kalacak yeri ve kimsesi olmayan çaresiz kadının ihtiyaçlarını bölgedeki esnaf ve vatandaşlar karşılanıyor. Acılı anne Zehra Köse bir an önce kızından gelecek iyi haberi bekliyor.

“KIZIMIN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL”

Kızından gelecek iyi haberi bekleyen acılı anne Zehra Köse, “Kızım 20 yaşında akli dengesi yerinde değil. Kurban Bayramı günü Temmuz'un 23'ünde İzmir Bergama’dan kaçtı. O zamandan bu zamana kendisini arıyorum. Bu kızın aklı dengesi yerinde değil. Kızım yüzde 50 engellidir. Bir televizyon kanalına çıktım yayına bağlanan birisi kendisini Esenlerde otogarın önünde görmüş yanında kel bir adam varmış. Oradan bir tane taksiciye biniyorlar ve buraya Esenyurt'ta geliyorlar. Buradaki insanlara sorduğumda çok perişan olduğunu madde kullandığını söylediler.

“ÇOK PERİŞAN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

“Hastanede yatıp kalkıyorum. 6 günden beri dışarıdayım. Burada karnımı doyuruyorlar. Buradaki esnaf bana sahip çıkıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Bana yardımcı olursalar çok iyi olur ben burada dışarıda soğukta kaldım. Buradaki vatandaşlara resmini gösterdiğimde çok perişan olduğunu söylüyorlar. Bir tane kel kafalı adam varmış o adamın zorla kendisini götürdüğünü söylediler. O günden bugüne haber çıkmadı” dedi.

KİMSESİ OLMADIĞI İÇİN HASTANEDE YATIYOR

Acılı anneye kendi imkanlarıyla yardımcı olan Birdiyar Şahnazı, “Bu ablamız İzmir'den geldi 6 gündür buralarda kızı kaybolmuş. Biz esnaf olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emniyete, devlet teşkilatına hepsine haber verdik. Gören olursa bize yardımcı olmasını istiyoruz. Esnaf olarak elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Kendisini bugün evimde misafir edeceğim. Yemesi içmesi ve kıyafeti elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görenler bilenler varsa lütfen yardımcı olmanızı istiyoruz. Burada kimsesi de olmadığı için birkaç gündür hastanede yatıyormuş. O yüzden bugün kendisini evimde misafir edeceğim" şeklinde konuştu.

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