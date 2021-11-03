Türkiye Gazetesi

İsrail’in mayıstan (2021) itibaren Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Filistinlilerin, başta Mescid-i Aksa olmak üzere ibadet alanlarına ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 6’sı çocuk 7 kişinin yakını, sorumluların yakalanması ve tutuklanması için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Evine giderken İsrail’in füze saldırısında hayatını kaybeden DimaSaad Ali Asaliya (11), evlerinde anneleri AbeerThamr Ali Ashkantna (30) ile bombardımanda hayatını kaybeden Dana (9), Lana (6), Yahya (4), Zain (2) kardeşler ile yine evine yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Hala HusseinRaafat Al-Rifi’nin (14) katledilmelerinin soruşturulması için yapılan suç duyurusunda; 253 maktul ile yaralanan binlerce kişi ve işlenen tüm diğer suçların mağdurları için de yargılama yapılmasının talep edildiği bildirildi.

NETANYAHU DA İSİMLER ARASINDA

Yargılamaları talep edilen isimler arasında İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra Aviv Kochavi, Benjamin Benny Gantz, Amikam Norkin, Eliezer Toledano, Nri Horvits, David Salma, Aharon Halifa, Oded Basik, Tamer Yaday, Nemrut Aloni, Afekhay Adrei gibi siyasi ve askerî isimler ile başkaca tespit edilecek İsrail askerleri yer alıyor.

Suç duyurusunun ardından mağdur yakınları ve avukatları basın açıklaması yaparken, bazı katılımcılar hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını, bazıları ise yargılanmaları talep edilen isimlerin fotoğraflarını, “aranan terörist” yazılı pankartlarda taşıdı.

Savcılığa verilen dilekçede, söz konusu saldırılar sırasında, İsrailli siyasi ve askerî kişiler tarafından, uluslararası hukuk ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen insanlığa karşı suçlar işlendiği vurgulanırken, sanıklar hakkında yürütülecek soruşturma sonuçlanıncaya kadar, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girmeleri hâlinde tutuklanmaları için yakalama emri çıkartılması, Türkiye sınırları dışındayken de “suçluların yakalanması ve iadesine dair hukuk normları”ndan yararlanarak şüphelilerin yakalanarak tutuklanmaları talep edildi.

Gazze’ye girişi engellenen Filistinli kadın 6 yıldır çocuklarına sarılamıyor İsrail hapishanesinden serbest bırakılan ve İsrail sınır kapısında tutularak Gazze’ye girişi engellenen Filistinli Nesrin Ebu Kumeyl, 6 yıldır uzak kaldığı çocuklarına sarılmak için geçiş izni verilmesini bekliyor.

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