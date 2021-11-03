Türkiye Gazetesi

Sivas’ta Osmanlı saraylarına at yetiştiren tarihî hara, Sivas Valiliğinin geliştirdiği dev projeyle eşsiz bir kültür parkına dönüştürüldü. 250 bin metrekare alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı’nda ‘Savaş Atları Müzesi’ de yer alıyor.

Yapımı tamamlanan ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan müze de II. Abdülhamid Han, Fatih Sultan Mehmed gibi önemli isimlerin bal mumundan atları sergileniyor.

1970’lerden bu yana atıl durumdaki tarihî harayı restore ettiklerini belirten Vali Salih Ayhan “Alanda 11 tescilli yapı vardı, onların restorasyonunu tamamladık. 22 farklı projeyle 29 Ekim’de ziyarete açtık. Resmî açılışımızı daha sonra yapacağız. Burası 1.800 metrekare kapalı olan ve at ahırları olarak geçen bir sivil mimari. Yediden yetmişe herkese hitap eden bu parkta geçmişle de güçlü bağ kurmaya çalıştık” dedi.

Dünyanın en eski yıldız haritası! Müzede ziyaretçilerini bekliyor Almanya’nın Nebra kentinde 1999 yılında ortaya çıkarılan dünyanın en eski yıldız haritası bulundu. Yetkililer tarafından koruma altına alınan harita, İngiltere’de bulunan British Museum'da sergilenecek. UNESCO Dünya Belleği listesinde bulunan 3 bin 600 yıllık eser, ilk insanların astronomi bilgilerini içeriyor. Bununla birlikte araştırmacılar, tekerin, inşa ediliş amacı hala sır olarak kalan Stonehenge'a ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkarması hedefleniyor.

'Nazarin' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde Efsanevi yönetmenlerden Luis Buñuel’in "Nazarín" filminin kamera arkası, bir sergiye konu oldu.