Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı. Patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Taşkışla Caddesi Habitat Parkı'nda sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda bulunan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı belirlendi. Polis de çadırda inceleme yaptı.
İstanbul Pendik'te bir binada patlama İstanbul Pendik'te bir binada tüp patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle binada çökme olurken, olayda 1 kişi yaralandı.
Bursa'da bir fabrikada patlama oldu, ölü ve yaralılar var Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal plastik ham madde fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.
Şişli'de korkutan patlama!
Şişli'de sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırdaki tüpün patlaması korku dolu anlara sebep oldu.
Şişli'de sokakta yaşayan kişinin kaldığı çadırdaki tüp patladı. Patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Taşkışla Caddesi Habitat Parkı'nda sokakta yaşayan bir kişinin kaldığı çadırda bulunan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, patlama sırasında çadırda kimsenin olmadığı belirlendi. Polis de çadırda inceleme yaptı.
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