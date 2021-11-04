Türkiye Gazetesi

Batman'da Gültepe Mahallesi Havaalanı karayolunda meydana gelen olayda araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Yolun karşısına geçerken bir aracın kendilerine çarpacağını anlayan Şengül yanındaki 2 çocuğunu iterek kurtardı.

HAMİLE KADIN KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklarını kurtarırken kendisi dolmuşun altında kalan hamile kadın ve karnındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi..Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Hamilelere bitki çayı uyarısı: Uzmanınıza danışın Diyetisyen Özden Örkcü, hamilelerin bitki çayı tüketmeden önce mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini belirtti.

