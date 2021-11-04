Türkiye Gazetesi

Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgâhlarında hamsi bolluğu yaşandı. Geçen hafta kilosu 40 TL'den satılan hamsi, bugün 5 TL'ye düştü. Bunu duyan vatandaşlar, tezgâhların önünde yoğunluk oluşturdu. Kasa kasa alınan hamsiler kısa sürede tükendi.



TONLARCA BALIK SATILDI

Balıkçı Hamza Köksoy, sadece Edirne'deki vatandaşların değil Bulgaristan'dan gelen misafirlerinde kilolarca hamsi aldığını söyledi. Köksoy "Geçen hafta 35-40 liradan hamsi sattık. Bu hafta 5 lira oldu. Vatandaşlar kasa kasa hamsi alma fırsatı buldu" dedi. Balıkçı Emekcan Taşdelen de sadece kendi tezgâhlarında 2 ton hamsi satıldığını söyledi.



BULGARİSTAN'DAN GELDİ, 30 KİLO HAMSİ ALDI

Bulgaristan'dan gelen Berkan Vatansever ise "Fiyatlar Bulgaristan'a göre çok ucuz. Ben 20-30 kilo aldım. Konserve yapacağım. Derin dondurucuya atacağım. İnşallah fiyatlar hep böyle olur" diye konuştu. Vatandaşlar da hamsinin fiyatının herkesin alabileceği bir seviyeye indiğini dile getirdi.