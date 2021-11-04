Türkiye Gazetesi

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde oturan 83 yaşındaki Ayşe Memişoğlu, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine ekipler ve köylülerden arama çalışması başlatıldı. Bunun sonucunda Memişoğlu'nun cansız bedeni, evinden 400 metre uzaklıktaki çaylık arazide yerde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Merhumun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Kadının ölüm sebebi otopsiyle belli olacak.

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