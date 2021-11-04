Türkiye Gazetesi

Saat 20.00 sıralarında Karacadağ Mahallesi yolu Kulu ilçe girişi yakınlarında Galip Taşkale (35) idaresindeki kamyonet ile Mustafa Çiftçi (22) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında Kulu’dan Karacadağ istikametine gitmekte olan Şükrü Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

YOLCU ŞAHİN YARALANDI

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Karaoğlan Şahin yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ciddi olan otomobil sürücüsü Mustafa Çiftçi yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.