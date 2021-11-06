Türkiye Gazetesi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında bir araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi elde ederek aracı takibe aldı. Aracı D-300 karayolu üzerinde durduran narkotik ekibi, araçta bulunan L.C. isimli şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Devam eden soruşturmada L.C.’ye uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen M.A. ve A.T. de gözaltına alındı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyonu genişleten narkotik ekibi, M.A.’nın evinde yaptığı aramada, parçalar halinde toplam 900 gram esrar maddesi ve 2 bin 609 gram kenevir tohumu ele geçirdi. A.T.’nin evinde yapılan aramada ise 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca şahıslarda bulunan uyuşturucu parası olduğu değerlendirilen 36 bin 250 TL’ye de el konuldu. L.C. isimli şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest kalırken, M.A. ve A.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı, gözaltılar var Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo paketinin içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.